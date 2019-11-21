Пике: «Барселона» будет последней командой в моей карьере

Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике заявил, что планирует завершить карьеру в нынешнем клубе.

«Последней командой в моей карьере будет «Барселона». Не собираюсь выступать за другой клуб, поскольку играю в футбол только из-за того, что всю жизнь являюсь болельщиком сине-гранатовых. Для меня играть за «Барселону» — самая большая мечта. Пока чувствую себя сильным и готовым играть, я буду продолжать выходить на поле. Как только это прекратится, я уйду из футбола.

Контракты нужно выполнять, поэтому собираюсь выступать за «Барселону» до 2022 года. Но у меня нет хрустального шара, и я не могу предсказать, смогу ли это сделать. У меня не будет проблем с тем, чтобы уйти раньше, если пойму, что уже не так важен для команды или не играю на должном уровне. Думаю, этого не произойдёт и я смогу дотянуть до 2022 года, но нельзя знать наверняка», — цитирует Пике Mundo Deportivo.