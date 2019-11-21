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Донецкий «Шахтёр» оштрафовали за объявление на русском языке

Донецкий «Шахтёр» оштрафовали за объявление на русском языке
Футбол / Прочие турниры 0

Донецкий «Шахтёр» понесёт наказание в виде штрафа за сделанное во время матча 14-го тура чемпионата Украины с киевским «Динамо» объявление на русском языке. Об этом сообщает «Футбол 24».

Согласно информации источника, донецкий клуб был оштрафован на сумму в 20 тыс. гривен (53 тыс. рублей).

Во время матча главный арбитр Николай Балакин несколько раз делал запрос, чтобы по стадиону было объявлено о недопустимости проявления расизма со стороны болельщиков. Соответствующее предупреждение прозвучало над харьковской ареной «Металлист» на русском языке.

Матч между «Шахтёром» и «Динамо» завершился победой «горняков» со счётом 1:0. Встреча была омрачена инцидентом во втором тайме, когда капитан донецкого клуба Тайсон получил красную карточку за неприличный жест в адрес болельщиков, которые оскорбляли его на расовой почве.

«Динамо» К наказали матчем без зрителей за расизм фанатов на матче с «Шахтёром»
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