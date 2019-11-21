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Отставка Марадоны отменена. Он останется тренером «Химнасии»

Отставка Марадоны отменена. Он останется тренером «Химнасии»
Футбол / Южная Америка 0

Легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона продолжит занимать пост главного тренера «Химнасия и Эсгрима», несмотря на сообщения о его уходе из команды.

Как сообщает Ole, отмена отставки специалиста связана с тем, что в руководстве клуба были урегулированы вопросы, из-за которых тот был готов покинуть свою должность. Два кандидата в президенты «Химнасии» — Мариано Коуэн и Сальвадор Робустелли — пришли к согласию. Первый станет главой клуба, второй — вице-президентом.

Действующий президент Габриэль Пеллегрино, из-за предстоящего ухода которого Марадона должен был покинуть «Химнасию», останется в руководстве клуба.

Марадона возглавил «Химнасию» в сентябре этого года, заключив с клубом контракт до конца нынешнего сезона. После 13 туров команда занимает 22-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины. В активе «Химнасии и Эсгримы» 10 очков.

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