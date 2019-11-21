Агент: Бэйла не беспокоит возможная реакция «Сантьяго Бернабеу»

Джонатан Барнетт, агент вингера «Реала» Гарета Бэйла, заявил, что его клиент не зацикливается на том, как отреагируют болельщики на «Сантьяго Бернабеу» на его скандальное празднование выхода сборной Уэльса в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

«Гарет не беспокоится по этому поводу», — приводит слова Барнетта ESPN GB.

Напомним, в домашнем матче заключительного, 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года валлийцы со счётом 2:0 обыграли национальную команду Венгрии и заняли второе место в группе Е. Бэйл вместе с партнёрами эмоционально отпраздновал успех своей сборной. Игроки танцевали на футбольном поле, держа в руках флаг страны с надписью «Уэльс, гольф, Мадрид. В таком порядке».