Источник: Бэйл не заинтересован в возвращении в «Тоттенхэм»

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл не перейдёт в «Тоттенхэм» в ближайшее трансферное окна. Об этом сообщает El Chiringuito TV.

По информации источника, валлиец не заинтересован в возвращении в «Тоттенхэм», несмотря на интерес главного тренера английского клуба Жозе Моуринью.

Напомним, Бэйл выступал в составе «Тоттенхэма» с 2007 по 2013 год, после чего перешёл в мадридский «Реал». Вместе с лондонским клубом валлиец становился обладателем Кубка лиги в сезоне-2007/08.

В минувшее летнее трансферное окно были слухи, что Гарет Бэйл может вернуться в Премьер-лигу, но основным кандидатом на приобретение футболиста был «Манчестер Юнайтед». Позднее клуб отказался от покупки 30-летнего игрока.

В этом сезоне валлийский игрок принял участие в 6 матчах чемпионата Испании, забив 2 гола и отдав две результативные передачи.