«Бэйл — наш лучший игрок». Источник из «Реала» — о праздновании футболиста

Источник из руководства «Реала» прокомментировал скандальное празднование нападающего команды Гарета Бэйла после выхода сборной Уэльса на чемпионат Европы — 2020.

В домашнем матче заключительного, 10-го тура отборочного турнира Евро-2020 валлийцы со счётом 2:0 обыграли Венгрию и заняли второе место в группе Е. Бэйл вместе с партнёрами эмоционально отпраздновал успех национальной команды. Игроки танцевали на футбольном поле, держа в руках флаг страны с надписью «Уэльс, гольф, Мадрид. В таком порядке».

«Бэйл — наш лучший игрок. Он ещё много даст клубу. Мы не собираемся с ним расставаться», — цитирует источника Marca.

Гарет выступает за «Реал» с 2013 года. Контракт 30-летнего футболиста с мадридцами рассчитан до 30 июня 2022 года.