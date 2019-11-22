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Месси прислал юному таланту из дортмундской «Боруссии» подарок на 15-летие

Месси прислал юному таланту из дортмундской «Борус
Месси прислал юному таланту из дортмундской «Боруссии» подарок на 15-летие
Футбол / Испания 0

Нападающий юношеской команды дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко в своём «инстаграме» поделился радостью от подарка на день рождения. 20 ноября юному футболисту исполнилось 15 лет.

Поздравить вундеркинда из немецкого клуба решил форвард «Барселоны» Лионель Месси, поклонником которого тот является. Аргентинец прислал Юссуфе свой портрет и большую рамку с несколькими фотографиями и открыткой, в которой поздравил игрока письменно.

«Боже ты мой! Получил вот такой подарок от своего кумира. Огромное спасибо, Лео Месси. Спасибо за все твои пожелания мне на день рождения», — написал Мукоко.

Фото: «Инстаграм» Юссуфы Мукоко

Несмотря на возраст, Мукоко в настоящее время выступает за команду «Боруссии» U19. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей в юношеской лиге Германии, отметившись 18 голами и 6 результативными передачами.

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