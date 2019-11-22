Азар: летом я весил 80 кг, но сбросил лишнее за 10 дней

Нападающий «Реала» Эден Азар прокомментировал своё физическое состояние, которое было у него летом после перехода в мадридский клуб.

«Я не скрываю того, что у меня был лишний вес. Когда я в отпуске — я в отпуске. У меня такой обмен веществ, что я быстро набираю вес и быстро теряю его. Когда я был в «Лилле» в 18 лет, я весил 72 килограмма. После этого я набрал мышечную массу до 75 килограммов. Самый мой большой вес был тогда 77 килограммов, но этим летом я достиг отметки в 80. Но потерял всё за 10 дней, поэтому никаких проблем», — приводит слова Азара AS.

В этом сезоне Эден Азар принял участие в 7 матчах чемпионата Испании. Бельгийский нападающий забил 1 гол и отметился 3 результативными передачами.