В «Газпром»-академии «Зенита» началась конференция УЕФА и РФС

Сегодня, 22 ноября, в Центре повышения квалификации тренеров при академии «Зенита» началась международная конференция.



Международная конференция, организованная Российским футбольным союзом и УЕФА, пройдёт на тему подготовки игрока в системе детско-юношеского футбола как залога их успешной реализации в профессиональной карьере.



«Рад приветствовать всех собравшихся тренеров в нашей академии. Два дня здесь пройдут интереснейшие лекции, дискуссии и научно-практические доклады. Тема конференции очень важна — подготовка молодых ребят для их реализации в профессиональном футболе. Это разносторонняя тема, которая включает в себя вопросы питания, медицины, реабилитации после травм и построения тренировочного процесса. Все эти аспекты будут затронуты на данной конференции. Отмечу, что это международная конференция и иностранные коллеги также поделятся своими знаниями в области подготовки футболистов», — сказал в начале конференции генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.



Спикерами на конференции в первый день её работы выступят тренер по физической подготовке сборной России Владимир Паников, который расскажет о планировании тренировочного процесса подготовки футболистов высшей квалификации на примере национальной команды. Его коллега из сборной Хорватии Лука Миланович выступит с докладом о восстановлении футболистов топ-уровня. Ещё одним докладчиком в первый день конференции станет Ханс Ляйтер — инструктор УЕФА тренеров по работе с вратарями.



Также спикерами на конференции станут главный врач молодёжных команд «Зенита» Юрий Козлов, главный врач молодёжной команды России Константин Моденов, бывший руководитель судейского комитета РФС Николай Левников и ряд других тренеров и специалистов академии «Зенита» и РФС.