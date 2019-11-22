Медведев: на конференции в академии детские тренеры получат важные знания

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о конференции для тренеров в «Газпром»-академии сине-бело-голубых.



«После чемпионата мира в России, предстоящих в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы и финала Лиги чемпионов, а также повышения качества внутреннего первенства у нас наблюдается рост популярности футбола. Всё больше и больше мальчишек хотят им заниматься и играть. Задача доведения их до профессионального уровня очень непростая, здесь играют роль многие аспекты: построение тренировочного процесса, знание правил и взаимодействие с судьями, правильное питание, медицина и реабилитация после травм.



Международная конференция УЕФА и РФС, которая проходит в нашей «Газпром»-академии, направлена как раз на то, чтобы собравшиеся здесь тренеры получили практические знания. Ведь именно уровень знаний и квалификация детских тренеров играют решающее значение в подготовке футболистов высокого уровня.



Такая международная конференция проходит второй раз в России. До этого была в Москве, теперь её в своих стенах принимает академия «Зенита». Это очень хорошая практика, которая, уверен, будет продолжена. Сегодня в нашем центре повышения квалификации тренеров переполненный зал, нет свободных мест, есть синхронный перевод наших иностранных коллег, так что никто ничего не упустит. Уверен, что такая системная и целевая работа по подготовке детей к профессиональному футболу приведёт к успеху», — сказал Медведев.

В «Газпром»-академии «Зенита» началась конференция УЕФА и РФС