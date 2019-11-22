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«Динамо» увеличило отрыв от второго места в молодёжном первенстве

«Динамо» увеличило отрыв от второго места в молодёжном первенстве
Футбол / РПЛ 0

В 17-м туре молодёжного первенства России «Динамо» принимало «Ростов». Матч состоялся на стадионе «Новогорск-Динамо» в Химках и завершился со счётом 1:0.

Единственный гол во встрече был забит на 17-й минуте. Его автором стал полузащитник Максим Данилин.

«Динамо», набрав 38 очков, закрепилось на первом месте в турнирной таблице молодёжного первенства и увеличило отрыв от второй строчки до 8 очков. «Ростов» (20) – 11-й.

Россия - Молодёжное первенство. 17-й тур
22 ноября 2019, пятница. 14:00 МСК
Динамо-мол.
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов-мол.
Ростов-на-Дону
1:0 Данилин – 17'

В параллельном матче «Оренбург» принимал «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 3:1.

Хозяева вышли вперёд уже на 17-й минуте, а на 67-й минуте удвоили своё преимущество. Спустя всего минуту гости восстановили равенство, однако и в этот раз счёт не продержался долго без изменений. На 71-й минуте «Оренбург» забил вновь.

Россия - Молодёжное первенство. 17-й тур
22 ноября 2019, пятница. 14:00 МСК
Оренбург-мол.
Оренбург
Окончен
3 : 1
Ахмат-мол.
Грозный
1:0 Бидловский – 14'   2:0 Палагута – 67'   2:1 Чунчуров – 68'   3:1 Бидловский – 71'
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