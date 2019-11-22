«Динамо» увеличило отрыв от второго места в молодёжном первенстве

В 17-м туре молодёжного первенства России «Динамо» принимало «Ростов». Матч состоялся на стадионе «Новогорск-Динамо» в Химках и завершился со счётом 1:0.



Единственный гол во встрече был забит на 17-й минуте. Его автором стал полузащитник Максим Данилин.



«Динамо», набрав 38 очков, закрепилось на первом месте в турнирной таблице молодёжного первенства и увеличило отрыв от второй строчки до 8 очков. «Ростов» (20) – 11-й.

В параллельном матче «Оренбург» принимал «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 3:1.



Хозяева вышли вперёд уже на 17-й минуте, а на 67-й минуте удвоили своё преимущество. Спустя всего минуту гости восстановили равенство, однако и в этот раз счёт не продержался долго без изменений. На 71-й минуте «Оренбург» забил вновь.