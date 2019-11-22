Источник: трансфер Миранчука обойдётся «Ювентусу» в € 20 млн

Следующим летом полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может перейти в «Ювентус» за сумму примерно в € 20 млн. Об этом со ссылкой на Tuttosport сообщает Goal.com.

Согласно информации источника, переговоры с Габриэле Джуффридой, который является посредником в переговорах «старой синьоры» с «железнодорожниками» по возможному трансферу 24-летнего хавбека, завершились успешно для чемпиона Италии. Летом 2020 года туринский клуб будет иметь возможность подписать россиянина за примерно € 20 млн. При этом сумма может незначительно вырасти за счёт всевозможных бонусов.

Миранчук является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду «железнодорожников» с 2013 года. В нынешнем сезоне Алексей принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 4 мяча (2 — с пенальти), а также 2 результативные передачи.