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В Англии повторили национальный рекорд по продолжительности серии пенальти

В Англии повторили национальный рекорд по продолжительности серии пенальти
Футбол / Англия 0

В Англии в матче между «Таунтон Таун» и «Труро Сити» был повторен национальный рекорд по продолжительности серии пенальти. Об этом сообщает The Sun.

Согласно информации источника, во встрече, которая состоялась 20 ноября, для выявления победителя противостояния командам пришлось исполнить в серии послематчевых пенальти 34 удара. В итоге в следующий раунд Кубка вызова Лиги Юга вышел «Таунтон Сити». Основное время матча завершилось со счётом 2:2, в дополнительное время команды забили по голу, а в серии пенальти точнее оказались хозяева — 12:11.

«Таунтон Таун» и «Труро Сити» повторили национальный рекорд по продолжительности серии послематчевых пенальти, который был установлен в 2016 году в матче Кубка английской лиги между командами «Челси» U23 и «Оксфорд Юнайтед».

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