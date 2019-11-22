Хавбек «Уигана»: все смеялись, как Халк улетел после борьбы с 18-летнем парнем

Полузащитник «Уигана» Сэм Морси, обсуждая физическую мощь бывшего партнёра по команде Риса Джеймса, рассказал, как тот в товарищеском матче столкнулся в одном из эпизодов с форвардом «Шанхай СИПГ» Халком.
«Мы играли в Дубае с „Шанхай СИПГ“, за который выступает бразилец Халк. Это была товарищеская встреча во время мартовского перерыва, связанного с матчами сборных. Встреча получилась достаточно боевой. В одном из эпизодов Рис пошёл с Халком плечо в плечо. И Халк улетел на газон. В борьбе с 18-летним парнем! Мы все просто смеялись. В этом вся его мощь», — приводит слова Морси The Sun.
Напомним, с 2012 по 2016 год Халк выступал за «Зенит». С сине-бело-голубыми он стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны. В ходе своей карьеры бразилец также защищал цвета «Порту» и играл на родине и в Японии.
- 22 ноября 2019
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