В Турции президентом клуба Суперлиги впервые станет женщина

Новым президентом «Коньяспора» станет Берна Гезбаши, сообщает пресс-служба клуба.

«Как было объявлено ранее, общее собрание членов правления нашего клуба по решению совета директоров состоится 30 ноября. Перед общим собранием один из членов правления Берна Гезбаши объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента. Она полностью поддержала курс развития нашего клуба. После этого Хамди Элькуман, который до сих пор занимал пост президента клуба, подал в отставку с поста председателя правления клуба. Тем самым он сделал большой жест. Наш совет директоров единогласно избрал Берну Гезбаши новым председателем правления. Мы желаем ей быть избранной новым президентом клуба на предстоящем общем собрании», — сказано в заявлении пресс-службы «Коньяспора».

Как сообщает Skor, Гезбаши станет первой женщиной, которая займёт пост президента клуба турецкой Суперлиги.