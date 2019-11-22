Новым основным цветом «Уфы» станет фиолетовый

«Уфа» приняла решение провести ребрендинг. Клуб поменяет основной цвет с красного на фиолетовый. Об этом рассказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.
«Иногда смотришь — на трибунах люди с красным шарфом, и думаешь: «Наш, не наш? Возможно, спартаковец, возможно, поддерживает «Локомотив». Мы молодой клуб, у нас нет за плечами столетней истории проб и экспериментов. Попробовали в этом году фиолетовую форму, смотрим — «зашло», болельщики приняли хорошо, футболистам нравится, да и не похожи ни на кого. Почему бы нет, если людям нравится?» — приводит слова Газизова Pro Sport Story.
«Уфа», набрав 18 очков в 16 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. 24 ноября команда Вадима Евсеева на своём поле проведёт встречу 17-го тура с «Сочи», начало — в 11:30 мск.
- 22 ноября 2019
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