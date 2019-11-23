Рауш: в Германии думают, что футболисты приезжают в Россию только ради денег

Защитник «Динамо» Константин Рауш рассказал, как в Германии относятся к переходам игроков в чемпионат России.
«Как в Германии отнеслись к переезду в Россию Шюррле, Хеведеса и Филиппа? Многие люди там просто не знают правды или не понимают чего-то: думают, что людям, переезжающим из Германии в Россию, безразлична карьера на высоком уровне и они погнались в Москву только за деньгами. Это неправда, потому что я знаю, какие зарплаты в Германии и какие здесь. Правда в том, что в России сейчас сильный футбол, и с такими игроками он становится еще сильнее», — приводит слова Раушла VTBRussia.
В нынешнем сезоне чемпионата России Константин Рауш провёл за «Динамо» 10 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. 23 ноября «Динамо» на своём поле встретится с «Ростовом» в матче 17-го тура чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
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