Рауш: у Новикова есть хороший план

Защитник «Динамо» Константин Рауш поделился мнением о главном тренере команды Кирилле Новикове.

«Могу сказать, что новый тренер — большой молодец. У него есть хороший план. Новиков оптимально готовит команду к каждому сопернику и верит в нас. Думаю, мы это хорошо показываем на поле. Понятно, что не очень удалось продемонстрировать себя с лучшей стороны в последнем матче, но всё равно даже в нём мы добились какого-то результата. Так что тренер отлично работает», — приводят слова Рауша «Известия».

Напомним, в пятницу, 8 ноября, руководство московского «Динамо» сделало Кирилла Новикова полноправным главным тренером команды. Ранее 38-летний специалист был исполняющим обязанности наставника бело-голубых.

