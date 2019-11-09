Рауш: у Новикова есть хороший план
Защитник «Динамо» Константин Рауш поделился мнением о главном тренере команды Кирилле Новикове.
«Могу сказать, что новый тренер — большой молодец. У него есть хороший план. Новиков оптимально готовит команду к каждому сопернику и верит в нас. Думаю, мы это хорошо показываем на поле. Понятно, что не очень удалось продемонстрировать себя с лучшей стороны в последнем матче, но всё равно даже в нём мы добились какого-то результата. Так что тренер отлично работает», — приводят слова Рауша «Известия».
Напомним, в пятницу, 8 ноября, руководство московского «Динамо» сделало Кирилла Новикова полноправным главным тренером команды. Ранее 38-летний специалист был исполняющим обязанности наставника бело-голубых.
Какой результат можно будет считать успехом для Новикова в «Динамо»?
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