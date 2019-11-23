Балотелли возобновил тренировки в составе «Брешии»

Итальянский нападающий Марио Балотелли вернулся к тренировкам в составе «Брешии», сообщает Football Italia.

Ранее главный тренер «Брешии» Фабио Гроссо попросил Балотелли покинуть тренировку из-за неудовлетворительного отношения к тренировочному процессу. После этого футболист отправился в раздевалку, а затем и вовсе покинул тренировочную базу клуба. Пресс-служба «Брешии» объяснила, что игрок покинул тренировку, после того как его заменили в двустороннем матче.

Тем не менее 29-летний игрок уже возобновил тренировки в общей группе. После одной из них с ним провёл 10-минутную беседу президент клуба Массимо Челлино.

Пока неизвестно, последуют ли какие-либо дисциплинарные санкции в адрес экс-игрока «Милана» и «Интера».

В этом сезоне Балотелли принял участие в 7 матчах за «Брешию» в Серии А, в которых отметился двумя забитыми мячами.