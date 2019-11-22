Президент «Брешии»: Балотелли не улыбается с матча в Вероне

Президент «Брешии» Массимо Челлино прокомментировал инцидент, случившийся на вчерашней тренировке команды. Главный тренер бело-голубых Фабио Гроссо выгнал с занятия форварда Марио Балотелли, который, по его мнению, не работал в полную силу.
«Меня там не было. Гроссо не созванивался со мной. Я могу предположить, что никаких проблем нет. Во всяком случае могу сказать, что Марио не улыбается с матча в Вероне», — приводит слова Челлино La Gazzetta dello Sport.
Напомним, в одном из эпизодов встречи с «Вероной» Балотелли оказался с мячом. В этот момент болельщики хозяев начали выкрикивать расистские оскорбления в его адрес. На действия фанатов футболист отреагировал запущенным в их сторону мячом. После этого Балотелли направился в раздевалку и показал рукой, что не будет продолжать матч. Остановить его удалось лишь партнёрам по команде.
- 22 ноября 2019
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