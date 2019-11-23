Лукаку: Ибрагимович — один из трёх самых умных игроков, которых я встречал
Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку поделился мнением о возможном возвращении форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича в чемпионат Италии.
«Златан — воин. Мы с ним действительно похожи, потому что оба столкнулись с трудными обстоятельствами в детстве, и, когда общаемся, мы понимаем друг друга с полуслова. Златан — один из трёх самых умных игроков, которых я когда-либо встречал. Не все знают, но он очень помог мне, когда я перешёл в „Манчестер Юнайтед“. Он сидел со мной в автобусе, мы много разговаривали, он давал мне советы. Даже сейчас он обладает невероятной силой, у него есть качества чемпиона. Надеюсь, Ибрагимович вернётся в Серию А», — приводит слова Лукаку Corriere dello Sport.
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