«Спартак-2» в меньшинстве избежал поражения в матче ФНЛ с «Авангардом»

В матче 25-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал курский «Авангард». Встреча прошла на стадионе Академии «Спартак» имени Ф. Черенкова и завершилась вничью — 1:1.



На 18-й минуте счёт открыл защитник «Авангарда» Кирилл Гоцук. На 32-й минуте главный арбитр встречи Юнус Кошко показал вторую жёлтую карточку защитнику «Спартака-2» Даниилу Петрунину, после чего игрок был вынужден покинуть поле. Во втором тайме, на 69-й минуте, нападающий московской команды Александр Руденко сравнял счёт и помог красно-белым избежать поражения.



Курский «Авангард» набрал 27 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» (25) — на 16-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо», набравшее 51 очко в 24 матчах.