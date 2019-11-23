«Спартак-2» в меньшинстве избежал поражения в матче ФНЛ с «Авангардом»

В матче 25-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал курский «Авангард». Встреча прошла на стадионе Академии «Спартак» имени Ф. Черенкова и завершилась вничью — 1:1.
На 18-й минуте счёт открыл защитник «Авангарда» Кирилл Гоцук. На 32-й минуте главный арбитр встречи Юнус Кошко показал вторую жёлтую карточку защитнику «Спартака-2» Даниилу Петрунину, после чего игрок был вынужден покинуть поле. Во втором тайме, на 69-й минуте, нападающий московской команды Александр Руденко сравнял счёт и помог красно-белым избежать поражения.
Курский «Авангард» набрал 27 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» (25) — на 16-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо», набравшее 51 очко в 24 матчах.
- 23 ноября 2019
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