Экс-игрок «Лацио»: Миранчук — один из самых сильных российских футболистов

Бывший игрок «Лацио» Анджело Грегуччи поделился мнением о полузащитнике «Локомотива» Алексее Миранчуке. Ранее появилась информация, что римский клуб заинтересовался хавбеком «железнодорожников», на которого также претендует «Ювентус».

«Очевидно, что Миранчук — один из самых сильных игроков среди россиян. В России не так много качественных футболистов, но о нём могу сказать только хорошее. Наверняка его трансфер будет оцениваться в большую сумму. Это очень хороший плеймейкер, которого можно сравнить с Луисом Альберто или Корреа», — приводит слова Грегуччи Lazio Press.

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 16 матчах на клубном уровне. На счету полузащитника 8 забитых мячей и 3 результативные передачи.