Азар: во время тренировок у Конте и Сарри меньше веселья, чем в «Реале»

Вингер «Реала» Эден Азар сравнил тренировки в мадридском клубе с занятиями в «Челси», когда командой руководили итальянские специалисты Антонио Конте и Маурицио Сарри.

«Тренировки в „Реале“ всегда проходят с мячом. Когда мы тренировались под руководством итальянцев Конте и Сарри в „Челси“, было гораздо меньше веселья», — приводит слова Азара Goal.com в своём «твиттере».

Первым клубом Азара на профессиональном уровне был «Лилль». За французский клуб вингер выступал с 2008 по 2012 год. В составе «Лилля» футболист отыграл 194 матча и забил 50 мячей. В 2012 году бельгиец перешёл в «Челси» за € 35 млн. Минувшим летом футболиста выкупил «Реал». Трансфер игрока обошёлся мадридскому клубу в € 100 млн.