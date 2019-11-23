Семак: Дзюба доказал, что является одним из лучших игроков сборной и РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче 17-го тура РПЛ с «Рубином» (2:1).
«Создали достаточное количество голевых моментов. Реализовали часть из них, которых хватило для победы. Считаю, заслужили победу, играя в непростых погодных условиях. Рад поздравить нашу команду с хорошей игрой и победой.
Предполагали, что есть вариант, при котором «Рубин» сыграет в пять защитников. Так и случилось. Есть дефицит фланговых атакующих футболистов у казанцев, главный тренер выбрал тактику с пятью защитниками. Первый тайм получился неплохим, нужно было забить ещё один, чтобы успокоить игру.
Если говорить о погоде, ребятам пришлось непросто. Особенно Барриосу, который пролетел полмира, играл и тренировался в разных условиях — за сборную, в Петербурге и сегодня. У ребят, выступающих в южноамериканских сборных, длинные перелёты, но они молодцы и остаются профессионалами. Как и игроки нашей сборной. Дзюба сегодня вышел и доказал, что заслуженно является лучшим бомбардиром нашей команды, одним из лучших футболистов национальной команды и чемпионата России.
Конечно, есть разница, когда играешь против 5-3-2 или 5-4-1 (либо 5-2-3, все по-разному называют). Когда увидели стартовый состав соперника, внесли определённые коррективы. В принципе, справились с этим", — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».
- 23 ноября 2019
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