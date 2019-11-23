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«Млада-Болеслав» проиграл в чемпионате Чехии. Комличенко не забил пенальти

«Млада-Болеслав» проиграл в чемпионате Чехии. Комличенко не забил пенальти
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 17-го тура чемпионата Чехии «Опава» обыграла команду «Млада-Болеслав» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Опаве на стадионе «Местски». Обслуживал матч арбитр Павел Франек. Ему ассистировали Милош Витнер и Михал Мышка.

Счёт был открыт на 10-й минуте. Автором забитого мяча стал Кароль Мондек. На 40-й минуте счёт мог сравнять Николай Комличенко, но российский нападающий не реализовал 11-метровый.

«Млада-Болеслав», набрав 29 очков, занимает третье место в турнирной таблице чешского национального чемпионата. Следующий матч клуб проведёт 1 декабря на своём поле с «Теплице».

24-летний Комличенко принял участие в 13 матчах чемпионата Чехии, в которых стал автором девяти забитых мячей (два — с пенальти).

Чехия - Высшая лига. Высшая лига. 17-й тур
23 ноября 2019, суббота. 16:30 МСК
Опава
Опава
Окончен
1 : 0
Млада-Болеслав
Млада-Болеслав
1:0 Мондек – 10'
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