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«Бавария» разгромила «Фортуну», «Боруссия» М проиграла «Униону»

«Бавария» разгромила «Фортуну», «Боруссия» М проиграла «Униону»
Футбол / Германия 0

В матче 12-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» разгромила дюссельдорфскую «Фортуну» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Дюссельдорфе на стадионе «Эсприт-Арена». Обслуживал матч арбитр Франк Вилленборг.

Счёт был открыт на 11-й минуте. Автором забитого мяча стал Бенжамен Павар, которому ассистировал Йозуа Киммих. На 27-й минуте преимущество мюнхенского клуба увеличил Корентин Толиссо с передачи Сержа Гнабри. Через несколько минут счёт до крупного довёл Гнабри с паса Томаса Мюллера. Окончательный счёт на 70-й минуте установил Филиппе Коутиньо.

Благодаря победе «Бавария» вышла на второе место в турнирной таблице Бундеслиги.

Лидер турнира мёнхенгладбахская «Боруссия» на выезде проиграла «Униону» со счётом 0:2.

Также завершились ещё три матча 12-го тура.

«Байер» — «Фрайбург» — 1:1

«Айнтрахт» — «Вольфсбург» — 0:2

«Вердер» — «Шальке-04» — 1:2

Германия - Бундеслига. 12-й тур
23 ноября 2019, суббота. 17:30 МСК
Фортуна
Дюссельдорф
Окончен
0 : 4
Бавария
Мюнхен
0:1 Павар – 11'   0:2 Толиссо – 27'   0:3 Гнабри – 34'   0:4 Коутиньо – 70'
Германия - Бундеслига. 12-й тур
23 ноября 2019, суббота. 17:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
2 : 0
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Уджа – 15'   2:0 Андерссон – 90+1'
Германия - Бундеслига. 12-й тур
23 ноября 2019, суббота. 17:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
1 : 2
Шальке-04
Гельзенкирхен
0:1 Арит – 43'   0:2 Раман – 53'   1:2 Осако – 80'
Германия - Бундеслига. 12-й тур
23 ноября 2019, суббота. 17:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
0 : 2
Вольфсбург
Вольфсбург
0:1 Вегорст – 19'   0:2 Виктор – 65'
Удаления: нет / Тиссеран – 45+1'
Германия - Бундеслига. 12-й тур
23 ноября 2019, суббота. 17:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
1 : 1
Фрайбург
Фрайбург
0:1 Хёлер – 5'   1:1 Диаби – 36'
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