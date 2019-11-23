«Бавария» разгромила «Фортуну», «Боруссия» М проиграла «Униону»

В матче 12-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» разгромила дюссельдорфскую «Фортуну» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Дюссельдорфе на стадионе «Эсприт-Арена». Обслуживал матч арбитр Франк Вилленборг.
Счёт был открыт на 11-й минуте. Автором забитого мяча стал Бенжамен Павар, которому ассистировал Йозуа Киммих. На 27-й минуте преимущество мюнхенского клуба увеличил Корентин Толиссо с передачи Сержа Гнабри. Через несколько минут счёт до крупного довёл Гнабри с паса Томаса Мюллера. Окончательный счёт на 70-й минуте установил Филиппе Коутиньо.
Благодаря победе «Бавария» вышла на второе место в турнирной таблице Бундеслиги.
Лидер турнира мёнхенгладбахская «Боруссия» на выезде проиграла «Униону» со счётом 0:2.
Также завершились ещё три матча 12-го тура.
«Байер» — «Фрайбург» — 1:1
«Айнтрахт» — «Вольфсбург» — 0:2
«Вердер» — «Шальке-04» — 1:2
- 23 ноября 2019
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