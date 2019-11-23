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Паршивлюк: 2 тура назад мы были в зоне вылета, а теперь претендуем на еврокубки

Паршивлюк: 2 тура назад мы были в зоне вылета, а теперь претендуем на еврокубки
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал победу команды в матче 17-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1).

«Слава богу, в нашей команде есть такой игрок, как Антон Шунин, который выручает команду в такой важный момент. Спасибо ему за это.

Игра равная была до второго гола. Второй мяч забили, потом были моменты забить третий мяч — убить игру. Мы третий мяч не забиваем, в итоге получаем такую концовку. Нужно больше быть сконцентрированными на своих моментах, чтобы не было нервотрёпки.

Мы не смотрим в таблицу, потому что это бессмысленно. Два тура назад мы были в зоне вылета, а сейчас, получается, претендуем на еврокубки. Осталось два матча. Если будем играть так же, шансы у нас есть», — передаёт слова Паршивлюка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Капущак.

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