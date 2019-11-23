«РБ Лейпциг» разгромил «Кёльн» и вышел на 2-е место в Бундеслиге

В матче 12-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» разгромил «Кёльн» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена». Обслуживал матч арбитр Роберт Шредер.

Счёт был открыт на 22-й минуте, автором забитого мяча стал Тимо Вернер, которому ассистировал Кристофер Нкунку. На 32-й минуте преимущество «быков» увеличил Эмиль Форсберг, реализовав 11-метровый. Через несколько минут счёт до крупного довёл Конрад Лаймер. На 39-й минуте разрыв в счёте сократил Рафаэль Кцихос с передачи Биргера Верстрате. Во втором тайме четвёртый гол в ворота «козлов» забил Форсберг.

«РБ Лейпциг», набрав 24 очка, вышел на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. «Кёльн» (7) — на 17-м месте.

Напомним, «РБ Лейпциг» является соперником «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов.