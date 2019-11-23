Гол после паса от соперника — в обзоре матча «Эвертон» — «Норвич»
«Эвертон» дома потерпел поражение от «Норвич Сити» со счётом 0:2 в матче 13-го тура английской Премьер-лиги.
Счёт на 54-й минуте открыл полузащитник гостей Тодд Кантвелл. Получив пас от нападающего Теэму Пукки, он ворвался в штрафную и ударом в ближний угол поразил ворота. На 2-й компенсированной ко второму тайму минуте вышедший на замену нападающий Деннис Србени удвоил преимущество «Норвич Сити». Он подкараулил отскок от защитника соперника и в плотной борьбе ещё с одним оппонентом пробил мимо вратаря.
Судья встречи показал восемь жёлтых карточек, и пятью из них были наказаны гости.
Видео доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Эвертон», набрав 14 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 15-е место, а «Норвич Сити» с 10 очками — 18-е.
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