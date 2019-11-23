«Атлетико» не сумел обыграть «Гранаду» в матче Примеры

В матче 14-го тура чемпионата Испании «Гранада» и «Атлетико» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Гранаде на стадионе «Лос-Карменес». Обслуживал матч арбитр Давид Медье Хименес, ему ассистировали Хуан Карлос Барранко Трехо и Хоан Мендес Матео.

Счёт был открыт на 60-й минуте, автором забитого мяча стал Ренан Лоди, которому ассистировал Эктор Эррера. Через несколько минут хозяева восстановили равновесие благодаря голу Хермана Санчеса с передачи Анхеля Монторо.

«Атлетико», набрав 25 очков, занимает третье место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Гранада» (21) — на 6-м месте.

В следующем туре «Атлетико» на своём поле сыграет с «Барселоной». Матч состоится 1 декабря.