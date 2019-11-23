Тедеско: Красная Площадь — моё любимое место в Москве

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о России и Москве.
«Для тренера очень важно посещать мероприятия, как турнир в память о погибших в «Лужниках» болельщиках. Особенно, когда ты только пришёл в клуб. Это помогает быстро понять историю и менталитет клуба. Даже если этот турнир приурочен к трагическому событию. Но ты чувствуешь атмосферу, какие эмоции испытывают болельщики. Важно испытывать то, что испытывают фанаты.
Россия — огромная страна. Думаю, можно выращивать таланты из тех, кто начинает играть на улице. Потому что когда ты не можешь играть в мяч, ты используешь палки, камни и так далее. Если ты играешь на улице в 6-8 лет после школы против парней 13-15 лет, то ты должен уметь хорошо креативить. Нужно искать особый подход: финты или ещё что-то. Игра на улице — очень важная вещь. Некоторые страны, возможно, это теряют, потому что устраивают своих детей в секции в 8 лет. И у ребёнка в понедельник занятие по фортепиано, во вторник теннис, а потом футбол. Теряется креативность, которая важная для молодых игроков. Таланты есть везде, самое важное — найти их.
Красная Площадь — удивительное место. Храм Василия Блаженного тоже. Москва — замечательный город. Ранее я не был в этом городе и был очень удивлён, когда приехал. Отличная инфраструктура, красивый центр города. Да, есть пробки, это не очень хорошо. Но везде чисто, отличный сервис, вкусные рестораны. Но Красная Площадь — моё любимое место.
Кумиры? Это зависит от возраста. Мой кумир — мой отец. Он работал для нашей семьи целыми днями. Это было нелегко. Это многое значит для меня. В футболе мне всегда нравился Дель Пьеро. Он был моим идолом. Я хотел играть, как он. Я пытался, но у меня не получилось, к сожалению», — рассказал Тедеско в интервью YouTube-каналу «Дневник фаната».
- 23 ноября 2019
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