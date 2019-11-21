Тедеско: валенки — хорошая обувь для зимы, но только когда сухо

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции, посвящённой выездному матчу 17-го тура РПЛ с «Уралом», ответил на несколько вопросов болельщиков.

«У нас нет проблем с лимитом. У «Спартака» отличная команда и подбор футболистов. Если бы лимита не было, мы бы играли тем же стартовым составом. Это не мешает нашей работе.

Кого отмечу по матчам за сборную? Смотрел матч Чехии, Крал очень понравился, несмотря на то что играл немного на другой позиции. Ему удалось забить. Смотрел встречу сборной России с Сан-Марино, понравился Бакаев, Джикия провёл всю игру, Зобнин здорово вышел на замену. Кажется, что соперник был простой, но я считаю, это неправда. Любая игра требует концентрации и сил. Поле было неидеальным, а соперник глубоко оборонялся. Бельгия — серьёзная команда, тут ничего не скажешь. Я смотрел только обзор, комментировать не буду. Смотрел обзор сборной Парагвая с Мельгарехо, смотрел обзор Бразилия — Аргентина, Айртон против Понсе. Смотрел обзор молодёжной сборной России, Умяров понравился, Коля Рассказов тоже сыграл. Так что да, немного футбола сборных посмотрел.

Носил ли я когда-нибудь валенки? Это хорошая обувь для зимы, но только когда сухо. Что касается холода, то для меня он не является чем-то необычным. Я из Южной Италии, но в горах бывает очень холодно. Не так, как в России, но представление о холоде я имею с детства. Хорошо, что в Екатеринбурге будет не минус 26, а всего минус 6. Никаких температурных преград для матча я не вижу», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.