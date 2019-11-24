«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» в матче чемпионата Испании
В матче 14-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» принимал «Реал Сосьедад». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал нападающий «Сосьедада» Виллиан Жозе, отправивший мяч в ворота соперника на 2-й минуте. В конце первого тайма форвард «Реала» Карим Бензема сравнял счёт. На 47-й минуте полузащитник Федерико Вальверде вывел «сливочных» вперёд. В середине второй половины отличился хавбек мадридцев Лука Модрич.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды Зинедина Зидана 28 очков. «Реал Сосьедад» (23) — на пятом месте.
Календарь матчей Примеры сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».
Испания - Примера. 14-й тур
23 ноября 2019, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Жозе – 2' 1:1 Бензема – 37' 2:1 Вальверде – 47' 3:1 Модрич – 74'
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