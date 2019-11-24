«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» в матче чемпионата Испании

В матче 14-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» принимал «Реал Сосьедад». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Сосьедада» Виллиан Жозе, отправивший мяч в ворота соперника на 2-й минуте. В конце первого тайма форвард «Реала» Карим Бензема сравнял счёт. На 47-й минуте полузащитник Федерико Вальверде вывел «сливочных» вперёд. В середине второй половины отличился хавбек мадридцев Лука Модрич.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды Зинедина Зидана 28 очков. «Реал Сосьедад» (23) — на пятом месте.

Календарь матчей Примеры сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».