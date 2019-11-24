«Урал» — «Спартак»: прямой эфир матча начнётся в 14:00
Сегодня, 24 ноября, на стадионе «Екатеринбург Арена» состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Урал» примет «Спартак». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Урал» — «Спартак» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. Его ассистентами выступят Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону) и Николай Богач (Люберцы). Резервный рефери – Игорь Панин (Дмитров).
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20
Расписание матчей чемпионата России
- 24 ноября 2019
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10:42
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09:35
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09:35
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09:30
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09:21
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09:13
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08:11
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05:24
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04:26
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03:25
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- 23 ноября 2019
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23:53
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