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«Урал» — «Спартак»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

«Урал» — «Спартак»: прямой эфир матча начнётся в 14:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 24 ноября, на стадионе «Екатеринбург Арена» состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Урал» примет «Спартак». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Урал» — «Спартак» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. Его ассистентами выступят Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону) и Николай Богач (Люберцы). Резервный рефери – Игорь Панин (Дмитров).

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