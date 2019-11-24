«ПСЖ» хочет купить двух игроков зимой. Клуб готов продать Паредеса и Дракслера

Руководство «Пари Сен-Жермен» планирует приобрести двоих футболистов в ближайшее зимнее трансферное окно. Цели парижан — универсальный защитник и креативных хавбек, сообщает L’Équipe.

«ПСЖ» проявляет интерес к защитнику туринского «Ювентуса» Маттиа Де Шильо, но у клуба нет уверенности, что 27-летний футболист захочет переезжать во Францию. Сейчас действующие чемпионы Лиги 1 рассматривают другие варианты в Италии.

Сообщается также, что в январе «ПСЖ» будет готов расстаться с полузащитниками Леандро Паредесом и Юлианом Дракслером. Паредес, напомним, перешёл в стан парижан из «Зенита» в январе 2019 года, а Дракслер присоединился к клубу в начале 2017 года.

«ПСЖ», набрав 33 очка в 14 матчах, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции.