Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Парфёнов — о матче со «Спартаком»: «Урал» сделал шаг вперёд

Парфёнов — о матче со «Спартаком»: «Урал» сделал шаг вперёд
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов дал комментарий после домашнего матча 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

«Нам не хватало креатива? Во-первых, и «Спартак» достаточно организованно играл, и так же быстро при потере либо вступал в отбор, либо всей командой садился за линией мяча. Мало свободных зон было, и сложно вскрывать такую оборону, плюс, учитывая, что боялись при наших высоких позициях получить контратаку, она присутствовала.

Ребята хотели брать очки сегодня, они показывали и доказывали. Но я не думаю, что со «Спартаком» мы ждали обилие моментов. Да, надо было терпеливо реализовывать свои шансы и дорожить ими, но повторюсь: всё равно сделали шаг вперёд. Хочу поблагодарить команду.

Выход Погребняка? Можно планировать одно, а игра диктует другое. Поэтому посчитали так. VAR? Вы видели матчи, которые вчера были, и VAR был в пользу, сами понимаете. Что тут комментировать?» — передаёт слова Парфёнова корреспондент «Чемпионата».

Первый матч Тедеско за пределами Москвы. 21 удар, ноль голов
«Спартак» увозит ничью из Екатеринбурга.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019