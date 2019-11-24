Парфёнов — о матче со «Спартаком»: «Урал» сделал шаг вперёд

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов дал комментарий после домашнего матча 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

«Нам не хватало креатива? Во-первых, и «Спартак» достаточно организованно играл, и так же быстро при потере либо вступал в отбор, либо всей командой садился за линией мяча. Мало свободных зон было, и сложно вскрывать такую оборону, плюс, учитывая, что боялись при наших высоких позициях получить контратаку, она присутствовала.

Ребята хотели брать очки сегодня, они показывали и доказывали. Но я не думаю, что со «Спартаком» мы ждали обилие моментов. Да, надо было терпеливо реализовывать свои шансы и дорожить ими, но повторюсь: всё равно сделали шаг вперёд. Хочу поблагодарить команду.

Выход Погребняка? Можно планировать одно, а игра диктует другое. Поэтому посчитали так. VAR? Вы видели матчи, которые вчера были, и VAR был в пользу, сами понимаете. Что тут комментировать?» — передаёт слова Парфёнова корреспондент «Чемпионата».