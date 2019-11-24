«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в матче чемпионата России

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал московский «Спартак». Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 0:0.
Серия «Урала» без побед в чемпионате России достигла четырёх матчей. В предыдущих турах команда Дмитрия Парфёнова потерпела одно поражение и дважды сыграла вничью. «Спартак» потерял очки во второй раз в последних трёх встречах. Ранее подопечные Доменико Тедеско на своём поле уступили тульскому «Арсеналу» (0:1).
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе московского клуба 22 очка. «Урал» (20) — на восьмом месте.
В 18-м туре команда из Екатеринбурга 30 ноября на выезде сыграет с «Ростовом», а красно-белые 1 декабря в гостях встретятся с «Зенитом».
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