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Десятки тысяч фанатов заполонили улицы Рио-де-Жанейро, встречая «Фламенго»

Десятки тысяч фанатов заполонили улицы Рио-де-Жанейро, встречая «Фламенго»
Футбол / Южная Америка 0

Встречать «Фламенго», который стал обладателем Кубка Либертадорес, на улицах Рио-де-Жанейро собрались десятки тысяч фанатов. Накануне в финальном матче турнира бразильский клуб обыграл аргентинский «Ривер Плейт». Встреча завершилась со счётом 2:1. Победу «Фламенго» вырвал под занавес матча благодаря дублю Габриэла Барбозы. Форвард сравнял счёт на 89-й минуте, а победный гол забил на 90+2-й минуте. В составе «Ривер Плейт» гол забил Рафаэль Борре.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Globo Esporte.

«Фламенго» во второй раз в своей истории вышел в финал и второй раз выиграл трофей. Впервые трофей бразильский клуб выиграл в 1981 году. «Ривер Плейт» играл в финале в 11-й раз, но выиграл турнир только четыре раза.

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