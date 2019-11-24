ЦСКА поздравил Витиньо с победой в Кубке Либертадорес вместе с «Фламенго»
Московский ЦСКА поздравил экс-нападающего команды Витиньо, ныне выступающего в составе «Фламенго», с победой в финальном матче Кубка Либертадорес с «Ривер Плейт» (2:1).
«Поздравляем Витиньо с завоеванием Кубка Либертадорес!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице ЦСКА в «Твиттере». Эта же надпись продублирована на португальском языке.
Фото можно посмотреть на странице ЦСКА в «Твиттере».
«Фламенго» во второй раз в своей истории вышел в финал и второй раз выиграл трофей. «Ривер Плейт» играл в финале в 11-й раз, но выиграл турнир только четыре раза.
Витиньо выступал в составе ЦСКА с 2013 по 2018 год. Вместе с московской командой форвард — чемпион России в сезоне-2013/14, а также обладатель Суперкубка страны (2014, 2018).
Тренер «Фламенго»: Кубок Либертадорес — самый важный трофей в моей карьере
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