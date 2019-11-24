Гринвуд сравнял счёт в матче «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Видео

«Манчестер Юнайтед» сравнял счёт в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед». На 77-й минуте после удара с близкого расстояния отличился форвард манкунианцев Мэйсон Гринвуд.

Гринвуд замкнул передачу в исполнении нападающего Маркуса Рашфорда.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».



Напомним, 13-й тур АПЛ стартовал 23 ноября матчами «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» (2:3), «Борнмут» — «Вулверхэмптон» (1:2), «Арсенал» — «Саутгемптон» (2:2), «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лестер Сити» (0:2), «Эвертон» — «Норвич Сити» (0:2), «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» (1:2), «Уотфорд» — «Бёрнли» (0:2) и «Манчестер Сити» — «Челси» (2:1).



Завтра, 25 ноября, тур завершит матч «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед».