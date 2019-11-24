Рашфорд вывел «МЮ» вперёд после блестящей комбинации в матче с «ШЮ». Видео

«Манчестер Юнайтед» вышел вперёд в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед». На 79-й минуте результативным ударом отметился форвард гостей Маркус Рашфорд.

Даниэль Джеймс прорвался в чужую штрафную после паса от Антони Марсьяля и отпасовал в центр на Рашфорда, а тот ударом в касание отправил мяч мимо Саймона Мура в сетку ворот.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, 13-й тур АПЛ стартовал 23 ноября матчами «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» (2:3), «Борнмут» — «Вулверхэмптон» (1:2), «Арсенал» — «Саутгемптон» (2:2), «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лестер Сити» (0:2), «Эвертон» — «Норвич Сити» (0:2), «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» (1:2), «Уотфорд» — «Бёрнли» (0:2) и «Манчестер Сити» — «Челси» (2:1).

Завтра, 25 ноября, тур завершит матч «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед».