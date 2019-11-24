Овчинников — об указаниях Кучаеву: ему не повезло, он оказался ближе всех ко мне

Старший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал победу в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:0).

«В такой период чемпионата все матчи складываются не очень просто, голы даются тяжело. Планировали много атаковать позиционно, в первом тайме не хватало завершения. В перерыве внесли коррективы, попросили играть быстрее. Слава богу, что Никола попал. Очень хорошо попал. Хорошо для нас, плохо для Самары.

План с Гончаренко выстроили перед игрой, всё уже было подготовлено. Поэтому в перерыве были внесены минимальные коррективы. Считаю, мы заслужили три очка сегодня. Дзагоев воспользовался полученным временем очень хорошо, внёс баланс в игру. Он нам много помогает в раздевалке, на тренировках.

Почему больше всего в первом тайме давал указания Кучаеву? Ему не повезло просто, так как оказался ближе всех ко мне. Не буду же ещё через весь стадион кричать. Требовали от него больше подключений в атаку", — передаёт слова Овчинникова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.