Божович: специально отдали инициативу ЦСКА, особых моментов они не создали

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).

«У нас был хороший момент после углового в первом тайме. Забили бы, игра бы пошла по-другому. Специально отдали инициативу ЦСКА, особых моментов они не создавали. Игра была близка к ничьей, если бы не очень хороший удар Влашича», — передаёт слова Божовича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА, набрав 33 очка, вышел на третье место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Крылья Советов» (18) — на 12-м месте.

В следующем туре ЦСКА на своём поле сыграет с тульским «Арсеналом». Матч состоится 2 декабря. «Крылья Советов» дома сыграют с «Уфой» (30 ноября).