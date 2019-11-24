Марадона на русском языке поздравил «Динамо-Брест» с титулом чемпиона Беларуси

Бывший председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона поздравил клуб с завоеванием титула чемпиона Беларуси.

«Я очень рад поздравить игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб «Динамо-Брест» с титулом чемпиона Беларуси», — написал Марадона в своём «инстаграме» на испанском языке, добавив «Мои поздравления!» на русском.

Марадона был назначен почётным президентом «Динамо» в мае 2018 года. В его основные обязанности в клубе входили популяризация белорусского футбола, развитие инфраструктуры, участие в трансферных кампаниях, привлечение спонсоров и развитие детско-юношеского футбола.

Брестское «Динамо» оформило чемпионский титул за тур до завершения турнира, завоевав золотые медали впервые в истории.