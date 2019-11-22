Аргентинский мальчик в футболке «Я люблю Питер» поддержал Марадону. Видео

Болельщики аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима» провели акцию в поддержку главного тренера команды Диего Марадоны.
После того как стало известно об отставке легендарного футболиста с поста наставника коллектива, фанаты вышли на улицу и стали распевать песни в его честь. Среди участников мероприятия оказался и мальчик в футболке с надписью «Я люблю Питер», который на камеру попросил Диего вернуться.
Видео доступно на «Чемпионате».
Впоследствии стало известно об отмене отставки Марадоны. Руководству клуба удалось урегулировать вопросы, из-за которых тот был готов покинуть свою должность. Специалист позднее обратился к болельщикам и поблагодарил их за акцию поддержки, которая прошла, несмотря на температуру +50 градусов на улице. Диего также не забыл упомянуть мальчика с футболкой из России.
- 22 ноября 2019
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