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Аргентинский мальчик в футболке «Я люблю Питер» поддержал Марадону. Видео

Аргентинский мальчик в футболке «Я люблю Питер» по
Аргентинский мальчик в футболке «Я люблю Питер» поддержал Марадону. Видео
Футбол / Южная Америка 0

Болельщики аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима» провели акцию в поддержку главного тренера команды Диего Марадоны.

После того как стало известно об отставке легендарного футболиста с поста наставника коллектива, фанаты вышли на улицу и стали распевать песни в его честь. Среди участников мероприятия оказался и мальчик в футболке с надписью «Я люблю Питер», который на камеру попросил Диего вернуться.

Видео доступно на «Чемпионате».

Впоследствии стало известно об отмене отставки Марадоны. Руководству клуба удалось урегулировать вопросы, из-за которых тот был готов покинуть свою должность. Специалист позднее обратился к болельщикам и поблагодарил их за акцию поддержки, которая прошла, несмотря на температуру +50 градусов на улице. Диего также не забыл упомянуть мальчика с футболкой из России.

Марадона обратился к фанатам «Химнасии» после отмены отставки
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