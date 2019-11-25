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Азар: отдал бы «Золотой мяч» игроку «Ливерпуля»

Азар: отдал бы «Золотой мяч» игроку «Ливерпуля»
Футбол / Англия 0

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар поделился мыслями о борьбе за «Золотой мяч», вручение которого состоится в декабре этого года.

«Я бы дал награду игроку «Ливерпуля». Мане, Салах и ван Дейк заслуживают её. Если бы Садио выиграл Кубок африканских наций, то нечего было бы и обсуждать. Было бы здорово, если бы он получил приз. Или Мохамед, с которым я дружу. Это было бы отлично как для африканского футбола, так и для английского.

Что касается меня, я был бы очень счастлив получить «Золотой мяч», но не одержим этим. Я всегда был тем, кто играет на команду. Выходя на поле, я не думаю о том, что должен сделать хет-трик и повысить свои шансы в борьбе за награду. Возможно, я никогда не получу «Золотой мяч». Возможно, я выиграю его один или два раза. Посмотрим», — цитирует Азара Le Parisien.

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