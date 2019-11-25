Клопп: «Золотой мяч»? Месси — лучший игрок в целом, ван Дейк — в прошлом сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о предстоящем вручении «Золотого мяча», основными претендентами на который считаются нападающий «Барселоны» Лионель Месси и один из подопечных немецкого специалиста – защитник Вирджил ван Дейк.



«Если давать «Золотой мяч» лучшему футболисту поколения, то он всегда должен доставаться Лионелю Месси. Это так. Но если дать награду лучшему игроку прошлого сезона, это обладателем должен стать Вирджил ван Дейк. Не знаю, как именно это будет решаться, но я вижу это именно так. Лучший игрок в целом? Это Лионель. Лучший игрок прошлого сезона? Это Вирджил. Посмотрим», — приводит слова Клоппа Sky Sports.



Напомним, обладатель «Золотого мяча» по итогам этого года станет известен в декабре.

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