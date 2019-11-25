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Григорян возглавил армянский клуб «Урарту»

Григорян возглавил армянский клуб «Урарту»
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян назначен на пост главного тренера «Урарту», сообщается на официальном сайте армянской команды.

Условия соглашения между специалистом и клубом не разглашаются.

Ранее Григорян работал в таких командах, как «Луч», «СКА-Хабаровск», «Анжи», «Пахтакор», «Химки», «Тосно», а также в ряде женских футбольных клубов. 22 апреля этого года специалист возглавил «Тамбов». На тот момент команда занимала первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Александр подал в отставку с поста наставника коллектива после поражения в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:2).

Напомним, после ухода из «Тамбова» Григорян должен был возглавить сборную Армении, однако все договорённости с ним были аннулированы.

Григорян возглавил армянский клуб «Урарту»
Григорян возглавил армянский клуб «Урарту»
Фото: Официальный сайт ФК «Урарту»
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