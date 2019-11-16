Григорян — о победах «Тамбова» после его ухода: предпосылки этого кроются во мне

Бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян высказался об успехах команды после его ухода с поста наставника. Напомним, «Тамбов» выиграл три матча подряд в РПЛ.



«Не обращаю на это внимания. Именно я сформировал эту команду, и игру ей поставил тоже я. При поддержке штаба и руководства, разумеется. Глупо полагать, что, не имея в арсенале тактическую зрелость, поставленную в обороне и атаке игру, хорошую физическую и психологическую подготовку, «Тамбов» на ровном месте начал собирать очки. Абсолютно убеждён, что предпосылки для этого успеха кроются во мне. Если бы команда начала набирать очки через месяц после моего ухода, тогда другой вопрос, и да, дело было бы не во мне.



Об уходе из „Тамбова“ не жалею. Ни грамма. Всё взвесил и ушёл, на то были основания. Какие? Сказать не могу, но официальная версия — игра не шла, не фартило — меня полностью устраивает. Журавель в трансляции произнёс: «Григорян психанул». Это неправда, вообще не психанул. Но я хочу двигаться вперёд. Это не значит, что меня уже ждёт более статусный клуб. Совсем и не ждёт, хотя напрасно! Я столкнулся с тремя командами Премьер-Лиги, состав которых был сформирован по два года и более, но до меня игру в них поставить ни хрена не могли. Футболисты не знали, во что играют. При мне такое невозможно», — приводит слова Григоряна сайт телеканала «Матч ТВ».

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